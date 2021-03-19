Мужчина разбил свою машину из-за чужих долгов

Житель Владимирской области разгромил собственную машину после того, как узнал об аресте автомобиля из-за долгов прежнего владельца.

Молодой человек прыгал по автомобилю, выбивал ногой лобовое стекло, делал вмятины на дверях, в то время как находившиеся рядом полицейские просили его слезть с машины. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Автомобиль был остановлен как принадлежащий должнику, однако за рулем находился новый хозяин, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе УФССП по Владимирской области. Мужчина купил машину по договору купли-продажи, но запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем был наложен приставами гораздо раньше.

«Перед покупкой данный гражданин не проверил, что автомобиль находится в запрете на регдействия… Ему это объяснили. Он, если так можно выразиться, разнервничался, начал бить автомобиль, закрылся в нем. Потом успокоился», — отметили в управлении. Там также отметили, что мужчине объяснили, что происходит, и договорились, что он придет в отделение судебных приставов Вязниковского района, где ему все пояснят.

А в Красноярске пьяный мужчина попытался битой разбить кабину лифта. Он зашел в грузовой лифт многоэтажного дома и долго нажимал на кнопки на панели, после чего начал ударять битой по стенам. А еще местный житель разговаривал со своим отражением в зеркале, пытался что-то объяснить камере, кричал. Действия дебошира попали на камеру видеонаблюдения.