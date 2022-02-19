Режим повышенной готовности ввели в Волгоградской области из-за беженцев

Волгоградская область приготовилась к размещению беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Губернатор региона Андрей Бочаров объявил о введении режима повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

На оперативном совещании в правительстве глава Волгоградской области поручил подготовить места для временного размещения эвакуированных жителей Донбасса. Координацией работ займется специальный оперативный штаб.

Временная эвакуация детей, женщин и пожилых жителей ЛНР и ДНР началась в минувшую пятницу, 18 февраля. Правительства самопровозглашенных республик объяснили это угрозой вторжения украинских войск.

Заявления о готовности принять беженцев сделали более 30 российских регионов. Первым приняла беженцев Ростовская область. По решению губернатора региона Василия Голубева на территории ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с приемом беженцев.

Режим повышенной готовности уже действует в Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.