Россельхознадзор отменил запрет на ввоз фруктов и овощей из шести стран

Поставки косточковых плодов из Китая и груш из Боснии и Герцеговины в Россию возобновятся 5 марта. Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, с 5 марта снимаются введенные ранее ограничения на импорт овощей и фруктов из шести стран.

В ведомстве отметили, что теперь разрешен ввоз продукции с любых предприятий стран из нового списка.

Кроме Китая, Боснии и Герцеговины разрешение на ввоз косточковых и семечковых плодов получили Молдавия и Сербия, картофель начнет ввозить в Россию Бангладеш, а яблоки — Азербайджан.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что решение приняли после изучения информации о принятых мерах для недопущения нарушения фитосанитарных норм и выполнения правил по карантину и защите растений.