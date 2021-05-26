Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко обсудил с Daily Storm сообщение о том, что уличные художники проникли на космодром Байконур и отставили граффити на недостроенном корабле «Буран».

«Я считаю это недостатком воспитания и социальной незрелостью. <…> Это хулиганство, глупость, незрелость — как хотите, так и называйте», — подчеркнул Борисенко.

По его словам, подобными способами выражать свои эмоции и свое отношении могут лишь подростки, у которых нет понимания того, что можно делать в жизни, а чего нельзя. По мнению космонавта, такие поступки нельзя оправдать.

«Эта форма соответствует исключительно хулиганским поступкам. Из разряда как жарить сосиски на Вечном огне», — добавил собеседник издания.