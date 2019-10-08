Всего за полгода превратиться из руководителя среднего звена в министра или даже губернатора. И для этого не потребуется ни богатых родственников, ни связей, а просто нужно принять участие в конкурсе «Лидеры России». Это как лаборатория для больших боссов: победители прошлых лет получили крупные должности в федеральных ведомствах или возглавили регионы.

Сергей Кириенко дает старт работе фабрики кадрового потенциала. Федеральный конкурс «Лидеры России» начинает прием заявок. В зале — федеральные министры и те, чья карьера уже взлетела после участия в состязании, — вчерашние менеджеры среднего звена, которые за полгода выросли в руководителей корпораций.

«Не бойтесь делать первый шаг, первый шаг — это всегда начало большого пути, он всегда важный, его надо сделать», — сказал Максим Чернин, победитель конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов.

Руководитель сети медицинских компаний Максим Чернин сразу признается: раньше он писал заметки в спортивную газету. Потом работал в банке, занимался страхованием, и теперь большой босс. Его сеть открыта в столице и Подмосковье. А началось все с конкурса «Лидеры России». Увидел объявление в интернете, подал заявку. После победы получил образовательный грант в миллион рублей, помощь наставника — руководителя крупной фирмы и много новых проектов.

«Самое главное — это какая-то такая история, которая дала пинок, чтобы вылезти из рутины, подумать о вещах с большей высоты», — сказал Максим Чернин.

Источник фото: телеканал «360»

Заявки уже принимают, так что есть шанс успеть. В этом году конкурс «Лидеры России» будет проходить по-новому. Задания участников решили оценивать еще строже — в три этапа, даже привлекут к проверке искусственный интеллект. Выбирать лучших начальников начнут в разных сферах: наука, медицина, финансы. Победители получат должности в корпорациях или министерствах. Без кумовства, взяток и половой дискриминации — бизнесвумен здесь очень ждут.

«Женщины-управленцы более собранны, более активны, самое главное — если принимают решение, они идут до конца, в отличие от некоторых мужчин. Да не обидятся на меня присутствующие», — сказала Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Требования для участников остались прежними: нужно хорошо владеть русским языком, быть младше 55 и иметь опыт работы на руководящей должности. И не думать, что здесь «все схвачено» и «побеждают только свои».

«Очень часто мне ребята говорили — да, я вот что-то сомневался, а мне жена говорит — ты что сидишь, давай! Кстати, почему-то мужчин чаще мотивировали женщины, поэтому я часто слышал в рассказах про маму, жену, бабушку, сестру», — сказал Сергей Кириенко первый заместитель руководителя администрации президента.

Источник фото: телеканал «360»

И не зря жены так стараются — конкурс как лаборатория боссов. Двое «Лидеров России» стали врио губернатора, один из них — Дмитрий Артюхов — потом возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Четверо конкурсантов получили позиции замминистра. Подать заявки можно до 27 октября.