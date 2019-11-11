Из онкоцентра им. Блохина уволилось девять врачей

Врачи подали заявление об увольнении по собственному желанию. Других уволившихся пока не было.

Директор онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников Подробнее

На их место взяли трех штатных сотрудников, шесть врачей работают по совместительству, а еще двое находится в процессе оформления, передает ТАСС.

Скандал в НМИЦ им. Блохина произошел в сентябре 2019 года, когда группа инициативных врачей во главе с заместителем руководителя Максимом Рыковым опубликовала видеообращение с требованием смены руководства.

Непростая ситуация с финансированием и зарплатами в онкоцентре тянется уже долгое время, однако поводом стало назначение нового директора Светланы Варфоломеевой.

Она якобы не готова была обсуждать с врачами проблемы медучреждения, а после обращения принуждала сотрудников писать заявления на увольнение.

При этом Минздрав серьезных финансовых нарушений не обнаружил и не нашел оснований для увольнения Варфоломеевой.