Эксклюзив 10 ноября 2022, 12:17 «Из октября прыгнем декабрь». Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве Синоптик Шувалов: в столицу в середине ноября придут морозы, пойдет снег РИА «Новости»

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Прошедший октябрь оказался одним из самых теплых в России с 1891 года. Он стал третьим в списке месяцев с максимально комфортной температурой за всю историю метеорологических наблюдений в стране. Но в середине ноября в Москве ожидается резкое похолодание. Об этом «360» рассказал синоптик, метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов.

«Теплым октябрь был не только на просторах Русской равнины, но и в Западной Европе. Это был месяц, когда ставились рекорды максимальной температуры во Франции, Германии. То есть ощущалось продолжение тепла, которое пришло с Атлантики. И сейчас, кстати, мы переживаем достаточно экстремальное потепление», — рассказал Александр Шувалов.

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Он обратил внимание, что в среду, 9 ноября, синоптики зафиксировали более десяти температурных рекордов.

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«Только вчера 12 рекордов максимальной температуры воздуха установили на Северо-Западе, Западе и в центре Европейской России. Тверь, Калининград, Санкт-Петербург, Псков, Великие Луки <…> Очень теплый воздух поступает сейчас на Восточно-Европейскую равнину», — рассказал Александр Шувалов.

По его словам, с точки зрения погоды москвичи сейчас находятся в середине октября. Но теплые дни заканчиваются.

«Если смотреть по температурам, мы сейчас находимся на уровне середины октября, погода нас будто вернула назад. Но в выходные ожидается резкое, хлесткое изменение погоды — придет значительное похолодание. В воскресенье температура значительно понизится в течение светового дня. Утром будет достаточно тепло, но подует резкий северо-западный ветер до 15-18 метров в секунду в порывах. К вечеру ожидается понижение температуры: от +1 до 0 градусов», — отметил синоптик.

Он предупредил москвичей о предстоящих морозных ночах и снегопадах. При этом ожидается резкое ухудшение ситуации на дорогах.

«И мы будем уже иметь дело с морозами, дожди закончатся, пойдет снег. Правда, снег будет не очень интенсивный, вряд ли он прикроет голую землю основательно. Похолодание продлится в течение предстоящей недели. Таким образом, из середины октября мы сразу прыгнем в середину декабря», — резюмировал метеоролог.