Из Новой Зеландии через весь мир на легкомоторном самолете. В Подмосковье прибыли необычные путешественники. Сандра и Барри Пейн — пенсионеры. Они решили воплотить давнюю мечту — отправиться в кругосветное путешествие.

Источник фото: телеканал «360»

Стартовали супруги в апреле, уже побывали в Англии, Америке, Франции, Шотландии, на Магадане и в Южно-Сахалинске.

В Подмосковье их встретили особенно гостеприимно. Путешественники отправились в Ново-Иерусалимский монастырь и даже выучили там пару слов по-русски.

Легкомоторный «Piper Comanche» мягко сел на подмосковный аэродром. Сразу после приземления супруги Пейн рассказали, что всю дорогу до центральной России им дул попутный ветер, и полет прошел прекрасно.

«Под нами было много облаков, очень красивый полет был, и дул сильный ветер, быстро добрались», — отметила Сандра Пейн, путешественник.

Барри и Сандра Пейн — супруги из Новой Зеландии. В апреле эта пара начала свое кругосветное путешествие. Сейчас прошли уже половину маршрута, позади остались Англия и Америка, уже были на Сахалине и Магадане, пересекли Гренландию, Исландию, Францию и Швейцарию. В каждом городе снимают видеоблог, который сами озвучивают.

Вместе они почти полвека. Недавно разменяли седьмой десяток. Барри всю жизнь работал пилотом, служил в Королевских Военно-воздушных войсках. Сандра растила сыновей. После выхода на пенсию долго думали, чем себя занять. Два года назад Сандра тоже выучилась на летчика, и вместе они решили: сейчас лучшее время, чтобы отправиться в кругосветку.

Источник фото: телеканал «360»

«Если быть совсем честными, то одним утром мы проснулись, подумали, что мы будем делать в 2019 году. И решили совершить кругосветное путешествие», — сказал Барри Пейн.

«Если еще быть честнее, то Барри просто не хотел сидеть в кресле-качалке, скучать», — уточнила его жена.

Запас провизии и топлива, список стран, которые хочется посетить, оранжевый спасательный жилет на случай ЧП, и одно небо на двоих. Вещей в масштабах кругосветки немного, всего семь чемоданов. Сев за штурвал, Сандра оставила женские привычки на земле и теперь редко меняет наряды. Впрочем, какая разница, что на тебе надето, если муж каждый день дарит весь мир.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы работаем как команда. У нас слаженный экипаж. Сандра в основном занимается контролем топлива, организацией заправок и всего остального, что связано с наземным обслуживанием. Я взлетами и посадками. А сам полет выполняет автопилот», — объяснил Барри Пейн.

Ближайшие пару дней супруги проведут в столице, но их знакомство с центральной Россией началось с Подмосковья. Наша съемочная группа показала путешественникам Ново-Иерусалимский монастырь. От внешнего убранства храма Сандра осталась в восторге. Пока Барри делал снимки для блога, его жена рассматривала изразцы 17 века. А потом они бодро преодолели несколько десятков ступеней до звонницы: так и не скажешь, что уже почти полгода в пути.

«Я просто ошеломлена. Я такое себе даже представить не могла», — поделилась эмоциями от увиденного Сандра Пейн.

Источник фото: телеканал «360»

«Я, как и жена, удивлен, это жемчужина, каждый, кто приезжает в Подмосковье, должен это увидеть. Очень удивила история храма, как он был основан и как менялся со временем, это что-то удивительное», — заключил Барри.

На вопрос, что больше всего им понравилось в Подмосковье и в России, супруги Пейн хором ответили, что, конечно же, это люди. Это и было главной целью кругосветки - найти новых друзей.