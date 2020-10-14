Россиянам посоветовали забрать средства из ненадежных банков

Делягин выразил уверенность, что кризис, надвигающийся на фоне пандемии, затронет банковский сектор, в результате чего некоторые кредитные организации лишатся лицензии.

В связи с этим экономист посоветовал забрать свои средства из ненадежных банков, поскольку лишь самые крупные компании смогут выстоять во время кризиса.

Ранее стало известно, что в сентябре клиенты Сбербанка сняли с валютных депозитов почти 442 миллиона долларов, следует из отчетности банка. Это сопоставимо с оттоком на пике пандемии коронавируса.