«Поезд памяти» отправился из Москвы в Брест

Накануне из Москвы в Брест отправился «Поезд памяти», чей маршрут пройдет по 15 городам России и Белоруссии. Об этом написала «Парламентская газета».

По данным издания, 200 старшеклассников из Белоруссии и РФ посетят памятные места, которые связаны с Великой Отечественной войной. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко встретится с участниками проекта 28 июня.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил, что эту патриотическую акцию инициировали зимой 2021 года на встрече Матвиенко с председателем Совета Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.

«Было поручено подумать, что можно сделать не на уровне круглого стола, где обсуждается, как важно заниматься молодежной политикой, а на уровне настоящего, живого дела, которым было бы интересно заниматься», — подчеркнул парламентарий.