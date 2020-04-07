Из медцентра в Коммунарке выписали 41 человека

Он сообщил, что сейчас в больнице лечатся 389 человек, у 226 пациентов подтвержденный COVID-19. В реанимации находятся 32 человека, 14 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Больница в Коммунарке — один из главных центров по лечению пациентов с коронавирусом в России. Туда с самого начала эпидемии начали отправлять больных. Главный врач медцентра Денис Проценко тоже подхватил коронавирус, он изолировался, но продолжает работу дистанционно.

По последним данным, в России 6,3 тысячи зараженных коронавирусом. Больше всего случаев в Москве — с начала эпидемии 4484 заболевших.

Для предотвращения распространения коронавируса в Москве, Московской области и некоторых других регионах введен режим изоляции. Это значит, что выходить из дома можно только по обоснованной причине: в магазин, аптеку, на работу или выгуливать собаку в 100 метрах от дома.