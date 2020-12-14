Скамейку из использованных бахил установили в Калининграде

Скамейку из необычного материала установили возле городской стоматологической поликлиники в Калининграде. Ее изготовили из переработанных бахил. Об этом сообщили в администрации города.

На создание одной скамейки ушло около 10 килограммов бахил. Экообъект изготовили в течение недели.

«Мы предложили идею одной из калининградских фирм, которая до этого занималась утилизацией полиэтиленовых пакетов и пластика с последующим изготовлением урн, скамеек и других архитектурных объектов переработчикам. Им это показалось интересным. В течение двух недель собрали необходимое количество использованных бахил в специальные контейнеры для тестового запуска производства, и в итоге наш эксперимент удался», — рассказал главный врач поликлиники Юрий Шлегель.

Обычно для изготовления скамейки из переработанных полиэтиленовых пакетов требуется пять тысяч пакетов и 80 килограммов песка. Сотрудников фирмы смутили резинки на бахилах. Производитель боялся, что материал невозможно переработать. Тест показал обратное: в результате скамейка из бахил ничем не отличается от скамейки из полиэтиленовых пакетов.

В планах у руководства клиники изготовить урны и вазоны для цветов таким же способом. Материала у поликлиники достаточно.

Главный врач рассказал, что данная инициатива направлена на привлечение внимания жителей Калининграда к пользе раздельного сбора мусора. В поликлинике на переработку принимают не только использованные бахилы, но и макулатуру. Все вырученные средства направляют в помощь одному из местных приютов для животных.