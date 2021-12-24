Онлайн-марафон «Время чудес» проведут для российских детей-сирот и людей из домов престарелых

Воспитанников детдомов и пожилых людей из домов престарелых поздравят с Новым годом в рамках акции «Время чудес». В 2021 году он состоится в формате всероссийского онлайн-марафона.

Организатором акции выступило международное волонтерское движение DaDobro, организованное благотворительным фондом «ДаДобро». Обычно представители компаний-партнеров организуют для своих подопечных выезды в кинотеатры на просмотр новогодних фильмов, приезжают к ним в гости с подарками и концертами и устраивают кинопросмотры.

Однако в 2021 году из-за пандемии COVID-19 проведение массовых мероприятий в российских регионах запрещено или ограничено.

«Учитывая важность Нового года для детей, особенно для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, мы решили запустить Всероссийский онлайн-марафон „Время чудес“», — заявили организаторы.

На единой онлайн-площадке создадут виртуальные комнаты каждого региона. В дни марафона в них покажут сказочные спектакли, театральные постановки и экскурсии с выставок данного региона. Детей поздравят губернатор и должностные лица местной администрации. Организаторы планируют привлечь в марафон известных музыкантов и блогеров.

Трансляцию каждой комнаты онлайн-площадки проведут для всех детских домов России. Дети вместе с воспитателями смогут выбрать интересующие мероприятия любого региона РФ и принять в них участие. Акция охватит 43 395 детей-сирот из 85 регионов РФ.

Такой же формат будет и для домов престарелых. Ко всем мероприятиям здесь добавят записи поздравлений от детей. Их увидят более 300 000 пожилых людей, проживающих в домах престарелых России.

Всероссийский онлайн-марафон «Время чудес» стартует 26 декабря в 09:00 по местному времени. Его специальным гостем станет дед Мороз из Великого Устюга.