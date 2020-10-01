Ивлееву обязали удалить ролик из-за рекламы алкоголя. Этот закон часто пытаются перехитрить

Ведущую и блогера Анастасию Ивлееву могут оштрафовать на 20 тысяч рублей, если она не удалит из своего видео на YouTube рекламу алкоголя. Алкоблогер Василий Захаров рассказал «360» о нескольких похожих случаях и о том, как уживаются алкогольные компании с запретом на рекламу продукции.

«Такое раньше происходило. Были такие моменты, когда известных личностей привлекали или пытались привлечь к ответственности за рекламу алкоголя. С одной стороны, я считаю, что это недальновидное решение», — заявил Захаров.

При этом он прекрасно знает о действующем в России законе, который запрещает рекламу алкоголя. С другой стороны, четких правил в этой области не существует.

«Поэтому порой получаются абсурдные вещи. Например, когда к сети „Красное и Белое“ выдвигается требование убрать баннеры, потому что там нарисован бокал вина. Соответственно, это может означать рекламу алкоголя», — отметил собеседник «360».

Однако, по его словам, реклама безалкогольных продуктов никого не смущает. Хотя иногда случаются странные истории. Захаров отметил, что однажды видел по телевизору рекламу безалкогольного напитка известной алкогольной компании. При этом указывалось, что рекламируемый товар еще не поступил в продажу. У блогера есть подозрение, что это была реклама популярной марки алкоголя.

Реклама — скользкая такая штука. В настоящий момент юристы крупных алкогольных компаний знают, что это запрещено. Но, как известно, строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения, поэтому юристы ищут лазейки в существующих законах. Кто-то находит их успешно, кто-то не находит и попадается. Сейчас вопрос стоит, попадешься ты в данный конкретный момент времени или твои юристы достаточно подкованы, чтобы обойти это каким-либо образом Василий Захаров.

Эксперт привел в пример еще один интересный случай. Много лет назад прошла реклама конфет, чье название было идентично названию одной марки водки. Государство оказалось обеспокоено такой ситуацией. В итоге решили провести соцопрос. У людей спрашивали, о водке или о конфетах они мгновенно вспоминают, когда слышат это название (Захаров не смог точно вспомнить, как именно назывались конфеты и водка. Возможно, речь идет об наименовании «Флагман» — прим. ред.). Люди в основном вспоминали водку.

«Результаты этого соцопроса легли в доказательную базу. Что касается мелких блогеров, то каждый обходит это по-разному. Напрямую реклама алкоголя запрещена», — подчеркнул Захаров.

Ранее ФАС заявила, что Анастасия Ивлеева нарушила закон во время съемки ролика. На ее YouTube-канале в одном из выпусков Agentshow рассказывается о приготовлении коктейля. В кадре появилась определенная марка алкоголя. Этикетку показали зрителям, что является прямым нарушением закона «О рекламе».

Теперь девушке в обязательном порядке нужно удалить данный ролик до 30 октября 2020 года. Если она этого не сделает, то ей грозит административный штраф в размере до 20 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте Ленинградского УФАС России.