Ивлеева спросила у Медведева про закрытие YouTube

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева пришла на пресс-конференцию к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Она решила узнать, как именно повлияет введение закона о защите Рунета на жизнь тех, чей доход напрямую связан со Всемирной сетью.

Она поинтересовалась у премьер-министра, планируется ли в связи с этим законом закрытие YouTube и, если да, то когда именно это случится.

«Что делать тем производителям контента, чей доход напрямую зависит от площадки. Меня этот вопрос особо остро интересует», — сказала Ивлеева.

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Дмитрий Медведев успокоил блогера, заявив, что никто не планирует закрывать YouTube. Он отметил, что те, кто зарабатывал благодаря этому видеохостингу, смогут и дальше продолжать свое занятие и получать за него доход.

«Тот закон, о котором вы говорите, он направлен не на то, чтобы запретить. Во-первых, запреты неэффективны и достаточно легко в интернете обходятся. Во-вторых, цель законопроекта в том, чтобы нас не отрезали от Мировой сети, если кому-то это в голову придет», — пояснил премьер-министр.

Он подчеркнул, что благополучие производителей контента зависит исключительно от них самих. Ведь монетизировать можно только интересный продукт, который будет смотреть аудитория. Если контент не представляет собой ничего интересного, он не сможет приносить деньги.

Закон о суверенном интернете вступил в силу с 1 ноября. Он необходим для того, чтобы обеспечивать устойчивость Рунета в том случае, если глобальная инфраструктура отключится. Его главная цель — не допустить ситуации, при которой Россия могла бы стать онлайн-жертвой США, ведь именно там находятся почти все серверы.