Ивановцев позвали прививаться баннером в похоронном стиле

Власти Иванова в жесткой форме призвали горожан вакцинироваться от коронавируса. На улицах города развесили черные баннеры, стилизованные под могильные памятники. О нестандартных приемах городской администрации написало издание «Подъем».

На черных баннерах крупными буквами написана фраза: «Не вакцинировался — ждем тебя». Чуть ниже указан номер городского телефона, а напротив — надпись «или похоронные службы». В углу изображен силуэт женщины с косой.

В администрации города подтвердили, что специально выбрали провокационный способ подачи информации. По словам представителей ивановской администрации, более доброжелательная реклама не приносит нужного эффекта.

«Ситуация с коронавирусом довольно тяжелая, и если бы темпы вакцинации были бы высокие и количество летальных исходов было меньше, чем сейчас, то, наверно, и потребность в такой жесткой и вызывающей рекламе была бы меньше», — заявили в администрации Иванова.

Провокационные баннеры висят в городе первые сутки, но количество звонков в городскую диспетчерскую службу возросло.

Ранее провокационная социальная реклама против проституции вызвала бурю осуждения в Испании. Там на рекламных конструкциях разместили меню с ценами на девушек, включая девушек с русскими именами. После волны возмущения баннеры стали исчезать с улиц городов.