Ивановские власти ввели карантин для жителей других городов без ПЦР-тестов и прививки

В Ивановской области ввели особые правила при въезде в регион. Жителей других городов без прививки и ПЦР-теста начнут отправлять на 14-дневный карантин. Причиной стал рост случаев коронавируса.

Решение об ужесточении мер принял местный оперштаб. На въезде в область на Костромском, Ярославском и Московском направлениях выставлены наряды ДПС.

По данным издания newsivanovo.ru, тем, кто прошел полный курс вакцинации, по прибытии в регион не нужно будет соблюдать самоизоляцию или предоставлять различные справки.

Также въезд в регион свободный при наличии справки об отрицательном тесте на COVID-19, который сделан не ранее чем за три дня до въезда. Пропускным документом может быть справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января этого года. Правила о справках действуют при заселении в гостиницы, пансионаты, дома отдыха или санатории.

Те, кто прибывает в Иваново на поезде, смогут пройти платное экспресс-тестирование прямо на железнодорожном вокзале.

За минувшие сутки в Ивановской области выявили 61 случай коронавируса.

Накануне власти Москвы приняли решение также усилить ограничительные меры из-за всплеска заболеваемости ковидом.