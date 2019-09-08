  • Ивана Голунова наградили премией по журналистике

    08 сентября 2019, 20:32

    Дарья Бунякова

    Союз журналистов России вручил Ивану Голунову премию «Камертон». Он стал лауреатом после единогласно принятого решения. Об этом сообщил председатель жюри Дмитрий Муратов.
    Ивана Голунова наградили премией по журналистике

    Церемония вручения премии прошла 8 сентября в Московской консерватории имени Чайковского.

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    «Этот приз не только Ивану, но и всему гражданскому обществу нашей страны, которое в этом году ощутило себя по-новому», — подчеркнул председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, передает «Новая газета».

    В свою очередь Голунов высказал слова благодарности членам жюри и заявил, что его награда предназначается всем, кого затронуло его дело.

    «Я бы хотел, чтобы в той ситуации, в которой оказался я, не оказался бы никто», — отметил журналист.

    Премию «Камертон» вручают за профессиональное мастерство, отстаивание свободы слова и честность. Награду учредили в 2013 году в память о журналистке Анне Политковской, которую убили в 2006 году. Церемония вручения проходит каждый год.

    Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Сам журналист заявил, что не занимался ничем подобным, а запрещенные вещества ему подбросили. пишет Ura.ru. Дело приобрело большой общественный резонанс и на защиту Голунова встали многие его коллеги и представители общественности.

    Доказать вину журналиста так и не удалось, после чего 10 июня его выпустили, а уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия».

    Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев попросил президента России Владимира Путина уволить руководителя УВД по Западному административному округу столицы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина. Глава государства удовлетворил обращение.