Иван Вагнер с МКС сфотографировал старт ракеты «Союз»

Российский космонавт Иван Вагнер сделал фото пуска ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» с Международной космической станции (МКС). Ракета стартовала с Байконура утром 14 октября.

«Фаворы» (позывной экипажа — прим. ред.), поздравляю с успешным пуском! Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать «Союз МС-17» уже через 2,5 часа», — написал Вагнер на своей странице в Twitter.

К сообщению он прикрепил два снимка. На них виден взлет «Союза».

Источник фото: Twitter Ивана Вагнера

«Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» стартовала в 08:45 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур. Полет впервые пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме. Он займет чуть больше трех часов. Стыковка корабля с модулем «Рассвет» запланирована на 11:52 по московскому времени. Обычно корабли «Союз» летят до МКС примерно шесть часов.

На борту корабля — космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс, уточнил «Интерфакс». На МКС их встретят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Крис Кэссиди. Этот состав вернется на Землю 22 октября.