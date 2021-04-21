Иван Ургант пошутил по поводу установки скульптуры Чужого в Кургане

Ведущий Первого канала Иван Ургант сыронизировал по поводу установки скульптуры из металла, посвященной Чужому, в Центральном парке культуры и отдыха в Кургане. Об этом рассказало ИА Nation News.

Телеведущий в своем авторском шоу прокомментировал установку памятника. Скульптура, которая посвящена одному из персонажей фильма Ридли Скотта, была установлена на одной из центральных улиц города.

«Почему в Кургане установили памятник Чужому? А потому, что памятник должен быть установлен — это правило такое — на родине», — пошутил комик.

Он также добавил, что на территории Кургана до 1920-х проживали Чужие, которые покинули свои родные земли из-за процесса коллективизации.

Скульптура Чужого в Кургане не единственный памятник, установленный по мотивам кинофраншизы. Ранее во Владивостоке в 2014 году установили монумент, попавший в топ самых необычных памятников страны.