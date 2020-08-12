Иван Стебунов рассказал о четырехдневном запое Ефремова перед смертельной аварией

Михаил Ефремов был в четырехдневном запое перед аварией, в которой погиб человек. Его коллеги собирались связаться с врачами, чтобы остановить пьянство.

«Мы встретились в театре. Это было за три-четыре дня до происшествия. Да, он был хорошо разгорячен. Я знал, что это уже не первый день, может быть, второй», — рассказал коллега Ефремова Иван Стебунов в эфире канала «Россия 1».

Он добавил, что и в следующие два дня актер пил, но оставался вменяемым. Однако на четвертый день Стебунов начал беспокоиться и решил найти Ефремова, чтобы помочь ему остановить запой. Также он позвонил личному доктору актера. После чего Стебунов вместе с женой поехал к Ефремову домой.

«Он действительно не алкоголик. Он может позволить себе выпивать день, два. Дальше бежит лечиться, работает», — добавил Иван Стебунов.

Последнее заседание суда по делу Ефремова перенесли, потому что актер почувствовал себя плохо. Скорая помощь забрала его в больницу, где врачи констатировали у Ефремова инсульт.

Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Он позже скончался от полученных травм.