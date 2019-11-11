Иван Голунов предложил провести общественное расследование дела о наркотиках

Журналист издания «Медуза» Иван Голунова, ранее обвиненный в покушении на сбыт наркотиков, призвал провести общественное расследование его дела после того, как суд засекретил его материалы.

Адвокат Голунова попросил, чтобы делом журналиста занялась ФСБ Подробнее

Об этом он написал об этом в Facebook после того, как в суде стало известно, что было принято решение засекретить все уголовное дело целиком, из-за наличия государственной тайны.

«… узнал, что, через два дня после подачи жалобы на бездействие следствия, расследование было продлено на восемь месяцев», — сообщил Голунов. По его мнению, если следствие не способно установить истину по делу, нужно заняться общественным расследованием «этой истории».

О присвоенном делу Голунова грифа секретности стало известно на заседании суда, где рассматривалась жалоба на бездействие следователей, занимавшихся проверкой действий сотрудников полиции, задержавших журналиста 6 июня этого года.

Ивана Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков, но вскоре все обвинения сняли.