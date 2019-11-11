Иван Голунов предложил провести общественное расследование дела о наркотиках
Адвокат Голунова попросил, чтобы делом журналиста занялась ФСБПодробнее
Об этом он написал об этом в Facebook после того, как в суде стало известно, что было принято решение засекретить все уголовное дело целиком, из-за наличия государственной тайны.
«… узнал, что, через два дня после подачи жалобы на бездействие следствия, расследование было продлено на восемь месяцев», — сообщил Голунов. По его мнению, если следствие не способно установить истину по делу, нужно заняться общественным расследованием «этой истории».
О присвоенном делу Голунова грифа секретности стало известно на заседании суда, где рассматривалась жалоба на бездействие следователей, занимавшихся проверкой действий сотрудников полиции, задержавших журналиста 6 июня этого года.
Ивана Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков, но вскоре все обвинения сняли.