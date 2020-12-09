Иван Дорн записал музыку для «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» работает над созданием новых серий «Ну, погоди!». Музыку для мультфильма написал известный исполнитель Иван Дорн. Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

«Музыку для серий „Ну, погоди!“ написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура», — отметила Слащева в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ.

Работа над новыми сериями мультфильма началась в 2020 году. Перезапуск не будет продолжением истории, а станет современным прочтением полюбившегося многим сериала. Работа будет выполнена в технике 3D, а к старым персонажам добавят барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю.

Первую серию планируют показать зрителям до Нового года. Озвучкой Зайца занимался телеведущий Дмитрий Хрусталев, а Волку свой голос подарил актер и комик Гарик Харламов. Всего «Союзмультфильм» создаст 52 серии. Киностудия в конце ноября показала образы Зайца и Волка. Пользователи Twitter отметили, что главные герои «Ну, погоди!» вышли очень похожими на персонажей мультфильма Disney «Зверополис».