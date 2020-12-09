Иван Дорн записал музыку для «Ну, погоди!»
«Музыку для серий „Ну, погоди!“ написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура», — отметила Слащева в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ.
Работа над новыми сериями мультфильма началась в 2020 году. Перезапуск не будет продолжением истории, а станет современным прочтением полюбившегося многим сериала. Работа будет выполнена в технике 3D, а к старым персонажам добавят барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю.
Первую серию планируют показать зрителям до Нового года. Озвучкой Зайца занимался телеведущий Дмитрий Хрусталев, а Волку свой голос подарил актер и комик Гарик Харламов. Всего «Союзмультфильм» создаст 52 серии. Киностудия в конце ноября показала образы Зайца и Волка. Пользователи Twitter отметили, что главные герои «Ну, погоди!» вышли очень похожими на персонажей мультфильма Disney «Зверополис».