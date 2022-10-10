Итоги Всероссийского конкурса годовых отчетов НКО «Точка отсчета» подведут в конце 2022 | 360°

Общество 10 октября 2022, 20:11 Поделиться Telegram

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Viber Итоги Всероссийского конкурса годовых отчетов НКО «Точка отсчета» подведут в конце 2022

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Заявки на XIII Всероссийский конкурс добровольных годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета» будут принимать до середины октября. Конкурс проводит Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров» при поддержке Минэкономразвития России.

Заявки на конкурс будут принимать в электронном виде на специальной платформе Форума Доноров до середины октября 2022 года.

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Главная цель конкурса — повышение доверия к некоммерческим организациям со стороны общества, власти и бизнеса через развитие культуры прозрачности.

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На конкурс принимают годовые отчеты организаций за 2021 год, которые соответствуют базовому стандарту открытости — в отчетах должна быть, хотя бы в минимальном объеме, информация об организации, ее руководстве, команде, ключевых финансовых результатах и контакты.

Помимо общего конкурса, в котором организациям буду присваиваться «золотые», «серебряные», «бронзовые» и «базовые» стандарты отчетов, в 2022 году объявлены восемь партнерских номинаций.

Минэкономразвития наградит лучшие отчеты малых организаций (с бюджетом до одного миллиона рублей), расположенных за пределами крупных городов. Фонд президентских грантов отметит отчеты тех организаций, которые активно работают с разными типами доноров и партнеров, обеспечивая себе ресурсную устойчивость.

Агентство социальной информации будет выбирать годовой отчет с лучшим текстом. Центр «Благосфера» определит отчет, который лучше других рассказывает местным жителям о работе НКО.

Также будут отмечены НКО, которые активно включены в повестку устойчивого развития — такую номинацию учредила Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора».

Свои номинации также объявили Ассоциация специалистов по оценке программ и политик, Ассоциация «Благотворительное собрание „Все вместе“ и Форум доноров.

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