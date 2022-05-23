Итоги уникальной комплексной экспедиции подвели в канун Дня полярника

Накануне Дня полярника, который отмечается 21 мая, в Совете Федерации представили итоги комплексной научной экспедиции, организованной «Полярным фондом» при поддержке компании «Норникель».

«Полярный фонд», президентом которого является выдающийся полярный исследователь, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров, осуществляет проведение научно-исследовательских и прикладных работ в области изучения природной среды Арктики, Антарктики и других географических регионов.

Организаторы экспедиции на Таймыре ставили своей целью проверить актуальное состояние экосистемы после аварийного разлива нефтепродуктов, который случился в 2020 году. Для этого более 50 ученых в течение почти года вели полевые работы. Оценивалось состояние почв, зоологических видов позвоночных и беспозвоночных, растений, воды и речных обитателей.

«Научные исследования в Арктике и Антарктике идут широко», — сказал легендарный полярник Артур Чилингаров. «Появилась построенная в Санкт-Петербурге плавучая платформа, которую мы спускаем на воду. Хотя раньше я ночевал и на леднике, на льдине. В этом была своя романтика. Но время идет, и мы рады, что „Норильский никель“ понимает задачи, которые ставит перед ним государство».

По итогам экспедиции был сделан предварительный вывод, что несмотря на постоянное техногенное воздействие на природу Таймыра с момента начала его промышленного освоения, растительность и животный мир в зоне исследования находятся в удовлетворительном состоянии. Динамику промышленного воздействия на состояние окружающей среды необходимо постоянно мониторить.

«В 1990-е годы изучение Арктики в стране было прекращено», — рассказал старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров. «Для нас было очень важно восстановить исследовательскую работу по всему спектру проблем. И эта экспедиция дала толчок, чтобы такие исследования стали регулярными. Нужно в постоянном режиме следить за качеством воздуха и минимизировать воздействие на окружающую среду. В частности, для того, чтобы условия жизни сотрудников нашей компании из города Норильска становились более привлекательными. Мы осознаем это как свою социальную ответственность».

Компания «Норникель» действительно масштабно поддерживает проекты, связанные с социальной ответственностью бизнеса. При поддержке компании в Норильске был построен мультифункциональный спортивный комплекс «Айка», проводятся турниры с участием звезд российского спорта и работников «Норникеля».

А теперь была организована уникальная комплексная научная экспедиция, в составе которой одновременно работали зоологи, зооботаники, почвоведы, картографы и многие другие специалисты. Планируется, что в будущем такая научная работа станет регулярной.