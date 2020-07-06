Итоги трех месяцев подвели в петербургском Комитете по здравоохранению

«Приобретать опыт лечения медикам приходилось прямо у постели больных», — напомнил Лисовец, заметив, что санитары, медсестры и врачи выполняли и продолжают выполнять свой профессиональный долг.

По его словам, программа перепрофилирования стационаров для работы с COVID-19 была очень непростой, но этот путь удалось пройти. Он отметил, что власти города и федеральное правительство сделали все, чтобы организовать доставку СИЗ и открыть новые линии по производству дезинфицирующих средств, защитных костюмов и масок.

Лисовец поблагодарил тех друзей и партнеров, которые поставили свой бизнес на службу общему делу.

«Конечно, эпидемия выявила „узкие“ места в организации здравоохранения. Поэтому сейчас мы очень тщательно анализируем то, что не удалось на первом этапе», — добавил собеседник издания.