Общество 29 января 2024, 18:05 Итоги работы кластера «Ломоносов» за год подвели в Москве Сергунина: резидентами кластера «Ломоносов» в Москве стали 60 компаний Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Резидентами кластера «Ломоносов» в составе развивающегося научно-технологического центра «Воробьевы горы» при Московском государственном университете в течение года стали 60 компаний из разных сфер. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в кластер вошли инновационные компании, занимающиеся робототехникой, биомедициной, экологией, информационными технологиями. Они разместились на площади в 65 тысяч квадратных метров. Компании получили возможность разместиться в выставочных залах, лабораториях и офисных помещениях. Для совместной работы над инновациями в кластере собрали более 1,6 тысячи специалистов разного профиля.

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Кластер «Ломоносов» способен предложить резидентам — как стартапам, так и зрелым компаниям — комплексные услуги по поддержке и развитию их проектов, отметила Сергунина.

«У большинства из них уже есть собственные запатентованные разработки», — подчеркнула заммэра.

Ранее стало известно о том, что за неделю свыше 250 предпринимателей Подмосковья зарегистрировали ИП на «Госуслугах». Это почти в пять раз больше, чем неделей ранее.