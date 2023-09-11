Общество 11 сентября 2023, 15:33 Итоги первого фестиваля локального бизнеса «Неспальный район» подвели в Москве Сергунина: первый фестиваль «Неспальный район» завершился в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Первый фестиваль локального бизнеса «Неспальный район» завершился в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, за пять недель 21 площадку фестиваля посетили свыше 90 тысяч жителей столицы.

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«Они познакомились с историями районных предприятий, посмотрели выступления творческих коллективов и посетили ярмарку локальных брендов», — уточнила Сергунина.

Мероприятие проходило в рамках Московского урбанистического форума. На нем около 1,2 тысячи небольших компаний и индивидуальных предпринимателей представили свои товары и услуги жителям столицы и провели розыгрыш 1,8 тысячи сертификатов. Всего прошло 682 мастер-класса по различным тематикам, таким как робототехника, актерское мастерство, уход за животными, создание мультфильмов и фитнес-тренировки. В них приняли участие более 13 тысяч человек.

Фестиваль позволил бизнесу представить свои товары и услуги напрямую целевой аудитории. Самыми посещаемыми площадками на фестивале стали районы Митино (около 11 тысяч гостей), Некрасовка (9,1 тысячи) и Куркино (более 7,4 тысячи).

Ранее подмосковных предпринимателей пригласили на турнир по стратегии и управлению бизнесом.