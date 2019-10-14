  • Итоги опроса по строительству храма подвели в Екатеринбурге

    14 октября 2019, 11:50

    Наза Салех Захи

    Больше половины екатеринбуржцев поддержали строительство храма святой Екатерины на территории бывшего приборостроительного завода. За это место проголосовали 57,66% жителей. В минувшее воскресенье в городе прошел опрос. Сейчас подсчитаны уже все голоса. Об этом сообщил Ura.ru.
    Итоги опроса по строительству храма подвели в Екатеринбурге

    Названо место, которое выбрало большинство екатеринбуржцев для постройки храма

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    За пустырь за Макаровским мостом свои голоса отдали 39,49% респондентов. Еще 2,85% бюллетеней признали недействительными. В итоге церковь построят на улице Горького, где раньше находился бывший завод.

    Эта территория находится недалеко от места, где в начале собирались развернуть строительство. В голосовании, которое прошло 13 октября, приняли участие 97 500 человек. Явка составила 8,98%.

    Местные власти решили устроить опрос после того, как в мае 2019 года жители Екатеринбурга вышли на акции протеста против возведения храма в сквере Драмтеатра. В итоге администрация города решила согласовать этот вопрос с екатеринбуржцами. Они предлагали множество вариантов, из них в финал вышли только два. Они и вошли в опросный лист.