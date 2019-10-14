Итоги опроса по строительству храма подвели в Екатеринбурге

Названо место, которое выбрало большинство екатеринбуржцев для постройки храма Подробнее

За пустырь за Макаровским мостом свои голоса отдали 39,49% респондентов. Еще 2,85% бюллетеней признали недействительными. В итоге церковь построят на улице Горького, где раньше находился бывший завод.

Эта территория находится недалеко от места, где в начале собирались развернуть строительство. В голосовании, которое прошло 13 октября, приняли участие 97 500 человек. Явка составила 8,98%.

Местные власти решили устроить опрос после того, как в мае 2019 года жители Екатеринбурга вышли на акции протеста против возведения храма в сквере Драмтеатра. В итоге администрация города решила согласовать этот вопрос с екатеринбуржцами. Они предлагали множество вариантов, из них в финал вышли только два. Они и вошли в опросный лист.