Итоги конкурса «Рейтинг Рунета-2022» подвели в Москве

Жюри Всероссийского конкурса сайтов и приложений «Рейтинг Рунета-2022» определило победителей и призеров. В номинации «СМИ, издательства» издание Daily Moscow заняло третье место.

Уточняется, что в нынешнем году конкурс прошел уже в 11 раз. Всего было представлено 40 номинаций. Директор по коммуникациям «Рейтинга Рунета» Катерина Логвинова обратила внимание на большое количество отличных проектов, которые были представлены на конкурсе.

«Есть такое модное выражение: люди — это новая нефть. К счастью, с новой нефтью в нашей стране все хорошо, она действительно богата на digital-таланты, и можно с уверенностью сказать, что Россия — один из лидеров в сфере графического дизайна, веб- и мобильной разработки», — подчеркнула Логвинова.