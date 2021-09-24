Итоги конкурса проектов индивидуальных жилых домов подвели в Москве

Портал «Дом.рф» выступил с предложением создать открытую библиотеку типовых проектов. В компании провели конкурс проектов индивидуальных жилых домов с применением деревянных конструкций. Победителями признали 40 проектов из 14 регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Новгородская, Смоленская, Воронежская области и не только.

Нам до 24-го года правительство ставит задачу на 150 миллиардов инвестировать в социальную и инженерную инфраструктуру — в том числе под ИЖС. Будем делать все, чтобы это нашло такое практическое применение в завершении сегодняшнего конкурса. Чтобы это не осталось просто, так сказать, проектами. Поэтому, коллеги, хочу всех поздравить, кто участвовал, поблагодарить за интересные проекты. Будем вместе с вами их продвигать Виталий Мутко гендиректор «Дом.рф»

Источник фото: телеканал «360»

Конкурс для застройщиков, производителей и архитекторов стартовал 1 июля. Несколько месяцев жюри тщательно изучало более 120 проектов, 40 из них стали победителями. Призовой фонд конкурса составил 60 миллионов рублей.

Проект представителя компании «8 линий» Антона Кочуркина стал победителем в одной из четырех номинаций — «Блокированные жилые дома не более 130 квадратных метров».

«Я представляю комплекс компактных блокированных домов. Это дома демократичного сегмента, четырехкомнатная ячейка, где все есть, но все очень минимально. То есть есть все необходимое для жизни. Дом деревянный, и главная его особенность в том, чтобы семья, которая там живет, чувствовала, что она живет в индивидуальном доме, а не заставленным рядом с другим», — рассказал участник конкурса Антон Кочуркин.

Разработку проектно-сметной документации проспонсируют организаторы. Затем победители пройдут госэкспертизу и попадут в реестр повторного использования Минстроя. Кроме того, с помощью использования деревянного домостроения уже запланирована масштабная реновация в Байкальске.

«Есть такой небольшой город, на территории которого был большой комбинат в Советском Союзе по производству целлюлозы и бумаги. И эта площадка оказалась заброшенной — больше 600 гектаров непосредственно на берегу Байкала. Сегодня вся природоохранная „вертикаль“ страны вместе с командой губернатора и с командой Росатома занимаются рекультивацией этой площадки. Сделаем мы это достаточно быстро, и коллеги из ВПРФ предложили свои услуги по комплексному развитию территории города. Сегодняшний конкурс и участие „Дом.рф“ позволит из этого города сделать экологичный город», — отметила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Источник фото: телеканал «360»

Всю документацию закончат разрабатывать до марта 2022 года. Это касается земельных участков, которые находятся в ведении портала «Дом.рф».