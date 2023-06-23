Общество 23 июня 2023, 17:42 Итоги конкурса проектов «Бюджет для граждан» подвели в Москве В Москве подвели итоги десятого городского конкурса проектов «Бюджет для граждан» Сайт мэра и правительства Москвы

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Итоги юбилейного конкурса проектов «Бюджет для граждан» подвели в Москве, сообщила руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

В этом году конкурс проводился в десятый раз. Его участниками стали 156 человек и десять организаций из 15 регионов России. Они представили 138 работ.

Самому юному участнику шесть лет, ему только предстоит пойти в школу, а самому старшему — более 70. Около 80 процентов участников, как и в прошлые годы, составляют студенты и школьники. Елена Зяббарова Руководитель Департамента финансов Москвы

Зяббарова уточнила, что проекты предлагали учащиеся и педагоги 22 школ, 13 колледжей и десяти вузов.

Среди 18 номинаций конкурса фигурировали «Бюджетная мудрость», «Бюджет сквозь призму искусства», «Бюджет в стихах» и другие. Работы победителей направят на федеральный конкурс проектов.

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