23 июня 2023, 17:42
Итоги конкурса проектов «Бюджет для граждан» подвели в Москве
В Москве подвели итоги десятого городского конкурса проектов «Бюджет для граждан»
Итоги юбилейного конкурса проектов «Бюджет для граждан» подвели в Москве, сообщила руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.
В этом году конкурс проводился в десятый раз. Его участниками стали 156 человек и десять организаций из 15 регионов России. Они представили 138 работ.
Самому юному участнику шесть лет, ему только предстоит пойти в школу, а самому старшему — более 70. Около 80 процентов участников, как и в прошлые годы, составляют студенты и школьники.
Елена Зяббарова
Руководитель Департамента финансов Москвы
Зяббарова уточнила, что проекты предлагали учащиеся и педагоги 22 школ, 13 колледжей и десяти вузов.
Среди 18 номинаций конкурса фигурировали «Бюджетная мудрость», «Бюджет сквозь призму искусства», «Бюджет в стихах» и другие. Работы победителей направят на федеральный конкурс проектов.
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