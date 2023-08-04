Общество 04 августа 2023, 14:21 Итоги конкурса «Новатор Москвы» подвели в столице Мэр Москвы Собянин подвел итоги конкурса «Новатор Москвы» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве подвели итоги конкурса «Новатор Москвы». Премию вручают ежегодно с 2020 года. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в 2023 году участников конкурса стало в два раза больше — 2500 человек по сравнению с 1222 в предыдущем году. При этом 15 заявок подали молодые авторы проектов в возрасте от 14 до 18 лет.

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Организаторы подготовили три номинации: «Проект будущего» — для авторов инновационных идей, «Меняющие реальность» — для тех, кому только предстоит запустить свою разработку на рынок, и «Лидеры инноваций» — для производителей серийной продукции, уже нашедшей своих покупателей.

Каждая номинация включала шесть направлений. Самыми популярными стали «Общественные проекты» — 35% от общего числа заявок, а также «Медицина и фармацевтика» — в этой категории номинировали 17% новаторов.

Ранее стало известно о том, что на подмосковном этапе конкурса «Лидеры России» выступят свыше 190 руководителей. Всего в региональной части соревнования поучаствуют 3009 человек из всех субъектов России и 23 стран мира.