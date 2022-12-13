Общество 13 декабря 2022, 09:04 Итоги Большой научной экспедиции: как крупный бизнес помогает ученым и Арктике

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Двенадцатого декабря в Большом конференц-зале Общественной палаты России состоялась федеральная презентация итогов Большой научной экспедиции, проведенной Сибирским отделением РАН совместно с компанией «Норникель». Ранее общественные слушания итогов БНЭ состоялись в регионах, где проводилось исследование: в Забайкальском крае, Мурманской области и Красноярском крае. Заседания объединили представителей науки, бизнеса, власти, природоохранной деятельности и волонтеров.

Модератором встречи стала председатель комиссии ОП России по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина. Она отметила, что дата проведения мероприятия символично совпала с Днем Конституции, ведь статья 42 Конституции гласит: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии…», а именно достоверной информации о состоянии окружающей среды и посвящена презентация СО РАН.

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Главной темой для обсуждения стало участие бизнеса в сохранении биоразнообразия и в частности — результаты деятельности «Норникеля» по сохранению окружающей среды в регионах присутствия компании.

«Для нас биоразнообразие — один из важнейших принципов хозяйствования в арктической зоне. Это важная миссия и часть стратегии компании в рамках курса на устойчивое развитие», — заявил во время выступления Андрей Грачев, вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам.

В ходе мероприятия были представлены два доклада от представителей Сибирского отделения Российской академии наук — о наземном и водном биоразнообразии. Научный руководитель работ БНЭ СО РАН, директор Института систематики и экологии животных СО РАН, член-корреспондент РАН Виктор Глупов подчеркнул, что ожидания ученых не совсем совпали с реальной ситуацией в исследуемых регионах: «Я считал, что комбинат будет действовать на всю экосистему намного сильнее. Высокую степень воздействия определяют санитарные зоны, обозначенные давно — и практически все правильно. Но за пределами этих зон системы хорошо адаптируются и подстраиваются под имеющиеся условия. Кроме того, есть некоторые природные аномалии, которые не имеют отношения к загрязнению от действий компании».

Ученые определили границы влияния предприятий «Норникеля» на экологию и отметили, что для различных животных и растений эти зоны могут различаться. Кроме того, был определен характер влияния различных работ на зоны биоразнообразия. «Мы выявили определенные критические участки и вынесли ряд рекомендаций для компании, как можно эти участки сохранить и даже грамотно использовать для экологического туризма», — пояснил Виктор Глупов.

По словам специалиста, для того чтобы ощутимо изменить экологическую ситуацию, необходимо кардинально менять системы производства. В качестве примера член-корреспондент РАН привел «Серную программу», новейшие технологии которой позволят на 90% сократить количество вредных выбросов в атмосферу и таким образом значительно улучшить состояние прилегающих территорий.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Михаил Гладышев рассказал о влиянии предприятий «Норникеля» на водный мир. «Мы выделили те озера, которые требуют внимания, по сути дела — уточнили границы негативного воздействия на окружающую среду. Оно оказалось не таким страшным, как это было еще 20 лет назад. Также мы выделили индикаторные виды, по которым можно оценить степень влияния, и определили, что наблюдать динамику нужно именно по биоразнообразию, а не по количеству различных организмов. Мы получили набор инструментов, которые можно использоваться для принятия конкретных практических действий», — рассказал профессор.

Ученые отметили, что особенности арктической экосистемы позволяют делать удивительные находки. Так, анализ микробиома почвы в тех местах, где территория пострадала после разлива нефтепродуктов, показал, что бактерии, которые помогают очищать почву, работают гораздо активнее, чем предполагалось. Научившись управлять этим процессом, наука сможет в разы ускорить восстановление загрязненных земель.

Специалисты в ходе дискуссии поделились и другими интересными исследованиями. Так, в 2022 году в авторитетном журнале FreshwaterBiology вышло исследование ученых из шести стран Арктики (в том числе — биологов СО РАН). Были собраны все проверенные научные данные за 100 лет, на основании которых был сделан так называемый метаанализ циркумполярного биоразнообразия планктона всей Арктики. В результате этого анализа было выявлено, что самое высокое альфа-разнообразие планктона озер обнаружено на полуострове Таймыр. По мнению ученых, оно возникло из-за большого разнообразия условий и уникальности плато Путорана.

Вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев отметил, что компания хотела оценить территории присутствия по одинаковым методикам, поэтому было важно, чтобы исследования проводили одни и те же специалисты и институты. Единый подход позволил сравнить влияние предприятий в разных регионах.

«Мы порадовались, что за теми санитарно-защитными зонами, которые обозначены вокруг предприятий, воздействие на окружающую среду минимально. Мы хотим очень аккуратного воздействия на окружающую среду. И, конечно, мы хотим знать степень нашего влияния, знать, насколько оно негативно и насколько обратимо. Если оно существенно, то, конечно, нам нужно пересмотреть наши технологические процессы. Если оно приемлемо — то нам нужно организовать компенсирующие мероприятия, чтобы поддерживать минимальность этого воздействия», — поделился вице-президент компании.

«В „Норникеле“ сложился уникальный состав коллектива, который понимает это дело. Мало того, они слышат нас: когда мы выходим с каким-то предложением, они слышат, они потом начинают оперировать этими понятиями. Для меня это очень положительный опыт и неожиданный», — добавил руководитель научных работ БНЭ Виктор Глупов.

Как отметили в компании «Норникель», в дальнейшем результаты научных исследований будут переданы в Росприроднадзор для изучения. «Это нужно не чисто для науки, хотя это тоже важно. А для принятия решений, чтобы комбинат и управляющие структуры принимали грамотные решения, основанные на научных данных. По-другому грамотные решения, на мой взгляд, сегодня принять просто невозможно. То, что сегодня обсуждается — это исключительно важная вещь. Техногенная трансформация ландшафтов экосистем должна иметь определенные границы, чтобы мы не нарушали на больших пространствах наши территории в будущем», — заявил советник руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Синергия бизнеса, общественности и государства показала свою жизнеспособность, актуальность и результативность. Все участники заседания в Общественной палате России выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и успешные исследования в области экологии.