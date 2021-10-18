Итальянцу выписали штраф за ношение боевых патронов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был задержан гражданин Италии, который перевозил в своем чемодане боевые патроны. По словам следователей, один из снарядов предназначался для охотничьего ружья. Об этом написали «Невские новости».

Другие снаряды, который перевозил с собой мужчина, предназначены для стрельбы из карабина ZASTAVA М70 PRS, Remington 700 SPS и Browning BAR Mk 3.

Несмотря на то, что прокурор настаивал на возбуждении уголовного дела, Московский районный суд Петербурга принял решение вынести штраф задержанному в размере 30 тысяч рублей. Ранее итальянец не был судим и полностью признал свою вину.