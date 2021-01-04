Итальянцам понравился спецвыпуск «Вечернего Урганта»

Итальянские пользователи Сети пришли в восторг от специального новогоднего выпуска популярного российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!». Оно было снято в стиле вечеринок 1980-х годов, отечественные певцы и артисты пели и говорили на итальянском языке.

Запись шоу вышла в эфир и была опубликована на видеохостинге Youtube 30 декабря 2020 года. Она набрала 4 251 197 просмотров и 193 тысячи лайк. Особенный интерес к ней проявили, разумеется, итальянские пользователи.

Программа настолько им понравилась, что Marco Fontanive пообещал попросить у президента Италии назначить сеньора Джованни Урганти пожизненным сенатором с немедленным вступлением распоряжения в силу.

Наиболее интересные комментарии итальянцев собрало РИА «Новости».

«Я умер от смеха. Буду знать, что делать в следующем году в канун Нового года», — написал Nicola Palmieri.

«В 80-х я носил солнцезащитные очки на дискотеках. Спасибо, что дали возможность пережить тот период с умной иронией. Хорошо, молодцы. Теперь с нетерпением жду CIAO, 2021», — отметил giantillo film.

«Привет из Италии! Да здравствует Италия и Россия!» — воскликнул as123 Ferrdi.

«Большое спасибо! Иван, ты молодец!» — выразил благодарность Gianfranco Crepe.

«Как итальянка я могу сказать, что это абсолютный шедевр, он буквально излучает энергетику», — призналась Eleonora Iacobucci.

«В комментариях такая дружба народов, аж слезы на глазах. Дорогие друзья, всем добра и праздничного настроения!» — написала русскоязычная Сабина.