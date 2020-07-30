Итальянского Робинзона Крузо хотят выселить с острова

Моранди в 1989 году случайно оказался у берегов острова. Его катамаран сломался. Он планировал побыть там какое-то время и вернуться домой. Однако его так сильно очаровала местная природа и пейзажи, что он решил перебраться туда насовсем и быть строителем.

Итальянец не дает туристам останавливаться на острове, а также следит за природой, большое внимание уделяет розовым пляжам. Снимками он делится в социальных сетях.

Люди, которые поддерживают Моранди создали петицию, узнав о том, что его хотят выселить. Ее подписали уже более двух тысяч человек.

«Если я уйду, то это будет конец и для Буделли», — заявил итальянец.

Власти считают иначе, так как остров включили в состав национального парка Ла Маддалена, теперь он будет защищен законом. Отмечается, что итальянец незаконно занимает радиостанцию времен ВОВ.

«Мы должны подать пример, защитить нашу окружающую среду, сначала восстановив эту незаконную структуру, а затем перейти к новому проекту, который, вероятно, станет научным центром распространения экологических идей», — рассказал директор парка Фабрицио Фоннесу.