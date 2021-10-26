Итальянский шеф-повар назвал варварскими способы приготовления пасты в России

Во время приготовления пасты россияне обычно промывают ее холодной водой, а затем добавляют растительное масло. Но итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти назвал такой рецепт варварским.

«Никакого варварства вроде [добавления] масла и промывания пасты под холодной водой!» — заявил «Газете.ru» автор концепций столичных ресторанов Ugolek, Pinch, и Sartoria Lamberti.

Он добавил, что пасту стоит готовить меньше времени, указанного на упаковке. Обычно на пачке с пастой можно найти среднее время готовности 10-12 минут. По словам Ламберти, секрет заключается в том, чтобы выключить плиту за четыре минуты до указанного времени.

«Варить 6,5 минут, затем откинуть на дуршлаг, разогреть сковороду, выложить туда пасту вместе с оставшейся от варки водой. Прогреть три-четыре минуты до готовности — баста», — поделился шеф-повар.

Итальянец отметил, что во время выбора пасты стоит обратить внимание на отметки IGT и DOP на упаковке. Если эти буквы есть на пачке, то продукт является качественным. Еще необходимо узнать место производства пасты. Как заявил Ламберти, лучшую пасту делают в коммуне Гарньяно и Неаполе.