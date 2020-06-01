Итальянский посол поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Посол напомнил, что свыше сотни российских специалистов работали бок о бок с итальянскими врачами в наиболее пострадавших областях Италии. По словам дипломата, их работа достойна высших похвал.

«Население Италии благодарно вашим экспертам, и ваш вклад в преодоление этой чрезвычайной ситуации, начиная с самых ранних фаз эпидемии, имел основополагающее значение», — обозначил собеседник издания.