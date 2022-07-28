Итальянский экс-министр призвал Запад наладить диалог с Россией

Странам Запада необходимо возобновить диалог с Россией, чтобы урегулировать кризис на Украине и стабилизировать обстановку в Европе, заявил экс-министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Призыв политика опубликовала газета La Stampa.

Экс-министр сейчас возглавляет партию «Лига Севера». По его словам, наладить диалог с российской стороной необходимо вне зависимости от позиции по украинскому кризису.

«Международная политика не зависит от правительств. Мы с гордостью сотрудничаем со свободными демократическими западными странами. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с Путиным. <…> В отличие от других европейских стран, ведущих себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии», — отметил политик.

Эксперты из США пришли к выводу, что Запад должен наладить диалог с Россией, сообщило издание Nation News. Несмотря на это, они призвали не прекращать оказывать помощь Украине.

Отношение западных политиков к президенту РФ Владимиру Путину не понравилось турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Он заявил, что как к России будут относиться, такое отношение получат в ответ.