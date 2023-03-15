Общество 15 марта 2023, 10:00 Итальянские ножи за наклейки: «Пятерочка» запустила новую акцию

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Торговая сеть «Пятерочка» запустила новую накопительную акцию. Гости магазина могут собрать коллекцию стильных ножей итальянского бренда Pininfarina.

С 14 марта по 29 мая 2023 года во всех магазинах «Пятерочка» доступны ножи от 99 рублей. Для этого нужно накопить электронные наклейки с картой программы лояльности «X5 Клуб».

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Коллекция Pininfarina включает в себя шесть ножей. Они служат для выполнения разных функций и задач на кухне: чистки овощей и фруктов, нарезки мяса, разделки рыбы. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали высочайшего качества. Отдельно можно приобрести подставку для удобного хранения приборов.

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Чтобы купить нужный нож со скидкой, достаточно совершать покупки с картой лояльности и получать за это электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке автоматически начисляется одна наклейка.

При накоплении 40 наклеек гости магазина смогут купить нож со скидкой от 65%. А за 80 наклеек — с максимальной скидкой — от 99 рублей в зависимости от типа ножа. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также его можно посмотреть в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятерочка». Приобрести наборы возможно также за их полную стоимость: цена варьируется от 1699 до 2999 рублей.

Также можно получить дополнительные наклейки. Их начисляют за покупку товаров — партнеров акции, отмеченных на полках в магазинах специальными стопперами.

Pininfarina — знаменитое итальянское дизайнерское бюро. Коллекция Pininfarina Kitchen Design воплощает в себе инновации, изысканность, точность, внимание к деталям и стремление к красоте. В основе коллекции ножей лежат строгие стандарты качества, уникальность дизайна, практичность, форма и материал.

Копить наклейки и приобретать товары со скидками можно с 14 марта по 29 мая 2023 года. Подробная информация об акции, сроках и правилах ее проведения доступна на сайте nozhi.5ka.ru.

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