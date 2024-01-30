Общество 30 января 2024, 22:59 Итальянские корма для животных Hill’s больше не будут ввозить в Россию Россельхознадзор запретил ввоз кормов Hill’s в Россию Freepik

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Россельхознадзор с 6 февраля приостановит ввоз кормов итальянской компании Hill’s. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

По информации Россельхознадзора, на предприятии по производству кормов выявили нарушения.

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«Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно о массовых жалобах владельцев животных на червей в американском корме Hill’s. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. В Россельхознадзоре напомнили, что корма для животных из США запретили ввозить в Россию еще в 2021 году.