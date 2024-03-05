Общество 05 марта 2024, 13:51 Итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хотела бы увидеть все регионы России

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Итальянская актриса Орнелла Мути, которая приехала на Московскую неделю моды, призналась, что хотела бы объехать всю Россию и увидеть все регионы. Об этом она рассказала в беседе со «Звездой».

Актриса подчеркнула, что ей было бы невероятно интересно посетить все места в стране, поскольку русская культура богата разнообразными традициями.

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«Вы едете в одно место — и там все по-своему, вы едете в другое — там все по-другому. Но Москва особенная, она отличается от других городов. Русская культура — великая», — отметила Орнелла Мути.