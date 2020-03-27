Итальянец победил коронавирус в 101 год

В Италии от коронавируса вылечился 101-летний мужчина. Его уже выписали из больницы Infirmi в городе Римини — вместе с родственниками пенсионер отправился домой.

Об этом сообщило местное издание ReminiToday со ссылкой на вице-мэра города Глорию Лизи.

Пациент, который известен как «мистер Пи», попал в больницу неделю назад — его тесты на коронавирус оказались положительными. Мужчина родился в 1919 году — тогда в мире свирепствовала другая пандемия: испанский грипп унес жизни около 600 тысяч итальянцев.

Он видел все: голод, боль, прогресс, кризис и возрождение. Но как только он перешагнул за 100 лет жизни, судьба бросила ему еще один вызов, невидимый, и в то же время ужасный Глория Лизи.

Лизи отметила, что выздоровление мистера Пи вселяет надежду в то, что поправятся и другие пожилые люди. Ведь именно пенсионеры находятся в зоне риска — у них в большинстве случаев заболевание протекает тяжело и нередко приводит к смерти пациента.

Италия лидирует по количеству смертей из-за коронавируса — там погибли более восьми тысяч человек. Новым типом инфекции в стране заразились свыше 80 тысяч пациентов. Из них почти 10,4 тысячи смогли справится с заболеванием.