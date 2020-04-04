Италия погрязла в коронавирусе из-за своих ошибок. России такой сценарий не грозит

Италия перегнала Китай и вышла на первое место по числу погибших от коронавируса. Власти не успели вовремя остановить волну заболеваний. России же удалось своевременно принять необходимые меры, поэтому итальянский сценарий нам не грозит.

«Не будет у нас итальянского варианта. Сейчас закончится переброска наших людей из-за рубежа и у нас все начнет улучшаться. Они нам все портят, эти горе-туристы», — сказал «360» доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Он отметил, что важную роль сыграли закрытие границ с Китаем и те решения, которые впоследствии принимались властями.

«Те меры, которые были приняты и принимаются до сих пор, в том числе вот этот карантин на семь дней, карантин до 30 апреля. Все это очень правильно и своевременно сделано», — подчеркнул Зуев.

По словам профессора, ситуация в России непохожа на то, что происходит в Италии или США. При этом нельзя говорить, что пик заболеваемости уже пройден. Когда возвращаются люди из других стран, это подпитывает количество зараженных.

Ранее замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Петербурге Александр Семенов отметил, что Италия слишком поздно начала принимать меры по борьбе с коронавирусом. Это стало главной ошибкой властей страны.

Сейчас в Италии насчитывается более 119 тысяч инфицированных и более 14 тысяч погибших от коронавируса. В России показатель по заразившимся находится на отметке в 4731.