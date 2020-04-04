Италия погрязла в коронавирусе из-за своих ошибок. России такой сценарий не грозит
«Не будет у нас итальянского варианта. Сейчас закончится переброска наших людей из-за рубежа и у нас все начнет улучшаться. Они нам все портят, эти горе-туристы», — сказал «360» доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
Он отметил, что важную роль сыграли закрытие границ с Китаем и те решения, которые впоследствии принимались властями.
«Те меры, которые были приняты и принимаются до сих пор, в том числе вот этот карантин на семь дней, карантин до 30 апреля. Все это очень правильно и своевременно сделано», — подчеркнул Зуев.
По словам профессора, ситуация в России непохожа на то, что происходит в Италии или США. При этом нельзя говорить, что пик заболеваемости уже пройден. Когда возвращаются люди из других стран, это подпитывает количество зараженных.
Ранее замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Петербурге Александр Семенов отметил, что Италия слишком поздно начала принимать меры по борьбе с коронавирусом. Это стало главной ошибкой властей страны.
Сейчас в Италии насчитывается более 119 тысяч инфицированных и более 14 тысяч погибших от коронавируса. В России показатель по заразившимся находится на отметке в 4731.