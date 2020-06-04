Италия перечислила запреты для туристов и местных жителей после коронавируса

В Италии уже отменили многие ограничения, которые вводили из-за пандемии коронавируса. Однако некоторые правила до сих пор продолжают действовать — их должны соблюдать как местные жители, так и туристы.

Эти правила нацелены на сдерживание распространения коронавируса и в Италии, сообщило Национальное агентство по туризму страны (ENIT).

В стране уже нет ограничений на перемещение между регионами, однако встречи и собрания пока запрещены. До 15 июня их нельзя проводить даже дома. До этого же числа обязательна предварительная запись к парикмахеру или для посещения тренажерного зала.

В стране продолжают контроль температуры — человека, у которого больше 37,5 градуса, не пустят во многие общественные и частные места. Кроме того, о его состоянии могут сообщить в медицинские учреждения.

Туристы и жители не могут отказать сотрудникам магазинов и ресторанов в предоставлении общей информации о себе, если те ее попросили. Эта мера введена для отслеживания людей, которые могли вступать в контакт с зараженным коронавирусом. Всех, кто общался с пациентом с COVID-19, ждет карантин. Такая же мера действует на тех, кто прибыл в регион страны со специальными ограничениями — например, на Сицилии указом губернатора их продлили до 8 июня. В таком случае на карантин придется отправится с момента прибытия в регион.

На улице и в общественных местах людям запрещено приближаться друг к другу на расстояние менее метра. Исключение — те, кто живут вместе. При этом во время занятий спортом действуют еще более строгие ограничения: нельзя находиться рядом с другими людьми на расстоянии меньше двух метров.

Людям, которые не проживают вместе, стоит избегать любых прикосновений друг к другу, а также поцелуев. Особенно внимательно стоит соблюдать это правило по отношению к пожилым.

Носить медицинскую маску обязательно в общественных местах, парикмахерских, косметологических салонах, общественном транспорте и иных местах, где сложно соблюдать дистанцию. В некоторых регионах страны это средство защиты нельзя снимать и на улице, например в Ломбардии.

Во многих магазинах страны покупателей могут попросить надевать защитные перчатки. Если речь идет о продуктовых, то там эта мера обязательна.

Нельзя находиться близко друг к другу и на территории пляжей. В радиусе 10 квадратных метров должен находиться один зонтик. В регионе Эмилия-Романья эта площадь увеличена до 14 «квадратов».