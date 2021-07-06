IT-журналист рассказал, как правильно обращаться с гаджетами в жару

В летнее время мобильные телефоны часто перегреваются. Происходит это не только на пляжах, но и в автомобилях, когда воздух сильно нагревается. Как быть, если телефон оставался в машине, рассказал IT-журналист Александр Маляревский, сообщила радиостанция Sputnik.

По словам специалиста, если на устройство попадут прямые солнечные лучи, оно может нагреться до 60-70 градусов. Но пытаться сразу же его охлаждать не нужно, так как пользоваться можно и перегретым устройством.

IT-журналист считает, что телефонам вредят резкие температурные перепады. Не стоит пытаться класть гаджет в пакет со льдом или прислонять к холодному коктейлю. Необходимо просто разместить телефон в тени.

Электронные устройства от длительного перегрева быстрее изнашиваются и портятся. Кроме того, встроенные в гаджетах батареи могут потечь или вздуться. Иногда они способны воспламеняться, но это, конечно, крайне редкий случай.

Специалист рекомендует свои мобильные устройства, будь то телефон, планшет или электронные часы, держать подальше от прямых солнечных лучей.