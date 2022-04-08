IT-специалисты рассказали о распространенных сейчас схемах мошенничества

Телефонные мошенники изобретательны и постоянно придумывают новые схемы обмана россиян. Эксперты по информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Власов рассказали RT, как часто действуют мошенники сейчас.

По словам Алексея Лукацкого, в последнее время участились звонки мошенников, связанные с временем весеннего призыва в военкомат.

«Металлизированный голос объявляет гражданам о том, что им необходимо прибыть в пункт сбора военных, чтобы отбыть в воинские части. Никаких денег и действий не требуется — просто некая страшилка со стороны лиц, которые затеяли данную схему», — сказал он.

Используют мошенники и тему санкций — например, поступают предложения оформить карту, которая действительна без ограничений, либо получить валюту со счета.

«Просят назвать номер карты, ПИН-код, перевести [деньги] на „безопасный“ счет. Предлагают лекарства, запчасти для автомобилей. Мошенническая схема проста: „Мы работаем по предоплате“, а потом они исчезают», — сказал Власов.