Общество 23 января 2023, 09:08 IT-специалистов предупредили о сроках подачи заявлений на отсрочку от весеннего призыва Минцифры: прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от весеннего призыва начался Пресс-служба Минобороны

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IT-специалисты должны до 6 февраля успеть подать заявления на отсрочку от весеннего призыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минцифры.

«Сотрудникам нужно успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля через "Госуслуги". Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно», — говорится в сообщении.

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Как объяснили в ведомстве, работодатель до 9 февраля должен подготовить списки специалистов и предоставить им. В свою очередь, Минцифры отправит списки в Минобороны до 1 марта. После чего с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решение по отсрочке.

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В Минцифры также рассказали, кто из IT-специалистов может воспользоваться отсрочкой. Это мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, имеющие высшее профильное образование и работающие по трудовому договору.

«Работающие в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы», — добавили в ведомстве.

Между тем власти России рассматривают вопрос об отсрочке от службы для работников оборонно-промышленного комплекса. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин.