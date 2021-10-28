IТ-специалистки пожаловались на дискриминацию в России

Опрос международной школы программирования «Алгоритмика» показал, что 90% россиянок, задействованных в сфере IT, сталкиваются с мнением общества, что они занимаются «не женским» делом. Об этом написала «Газета.ru».

Примерно 35% опрошенных рассказали, что регулярно слышат о том, что их не воспринимают всерьез. Еще 30% женщин заявили, что работодатели не рассматривают их на позиции в IT-специалистов.

Около 40% респондентов сообщили, что им некомфортно в мужском коллективе. А каждая вторая девушка до 24 лет хотела бы учиться и работать в женском коллективе. Еще 43% опрошенных женщин рассказали, что мечтают работать в IT-сфере, но их останавливает высокая конкуренция со стороны мужчин.

Среди самых интересных направлений IT женщины выделили Frontend-разработку (верстка шаблона сайта и создание пользовательского интерфейса), аналитику, тестировку и Backend-разработку (работа с внутренним устройством сайта или приложения).

Исследование проводилось в 2020 году среди 1200 девушек, связанных с IT-сферой.